Der Aktienkurs von Vale stieg in den letzten Wochen konstant nach oben und stürzte dann vor ein paar Tagen kräftig ab. Nun konnte der Abverkauf gestoppt werden, der Kursverlust beträgt in etwa 18 %. Das Bollinger Band wurde auch schlagartig größer, eine Gegenbewegung könnte nun in Arbeit sein. Der CCI befindet sich mit etwa 300 Punkten im überverkauften Bereich.

Es sieht auch im 4-Stundenchart nicht gut aus!

Auch in dieser Zeitzone fiel der Kurs weit nach unten, der Kurs befindet sich ... (Andreas Quirin)

