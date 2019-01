Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie fiel in den letzten Stunden deutlich nach unten. Die Aktie steht nun bei einem Wert von etwa 34 Euro. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100 und 200) bewegen sich allesamt über dem Kurs der Aktie, daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Das Bollinger Band wird eher nach unten größer, die obere Linie steigt nur leicht an. Der CCI fiel steil ab und befindet sich jetzt im überverkauften Bereich.

