Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Die Einstellung zweier Alzheimer-Studien dürfte die Stimmung für die Aktie belasten, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Projekt sei aber ohnehin mit hohen Risiken behaftet gewesen. Daher hatte er in seinem Prognosemodell keinerlei mögliche Umsatzbeiträge aus dem getesteten Medikament berücksichtigt und müsse nun keine Änderungen vornehmen./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

