Demokratie ist, wenn die Kanzlerin eine Kommission so zusammenstellt, damit herauskommt, was sie will und anschließend der Deutsche Bundestag abnickt, was Merkel sich so vorstellt. Aber die Deutschen machen alles aus Klimaangst - ohne dass es das Wetter und seinen 30-jährigen Schnitt Klima besser macht.

