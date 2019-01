Dessau-Roßlau (ots) -



Das macht ihr so schnell keiner nach: Seit über 30 Jahren ist Birgit Schrowange erfolgreich im Showbiz - erst als Programmansagerin im ZDF, dann als RTL-Moderatorin - und sie wirkt nach wie vor absolut energiegeladen, glücklich und ganz natürlich. Ihre 60 Lenze sieht man der Powerfrau absolut nicht an, genauso wenig wie den Stress und die Hektik, die ihr Berufsleben mit sich bringt. Wie sie das hinbekommt, hat sie Oliver Heinze verraten.



Sprecher: Birgit Schrowange steht mitten im Leben und das strahlt sie auch aus.



O-Ton 1 (Birgit Schrowange, 18 Sek.): "Ich hab das große Glück, mit meinem Leben wirklich vollkommen zufrieden zu sein: Ich liebe meinen Job, ich habe einen 18-jährigen Sohn, der mir viel Freude macht, jetzt auch noch einen netten Partner an meiner Seite - obwohl ich gar nicht auf der Suche war - und aus all dem schöpfe ich meine Kraft."



Sprecher: Und Kraft braucht sie: Ihr Job fordert sie auch nach fast 40 Jahren im Fernsehen noch täglich heraus - das geht keineswegs spurlos an ihr vorbei.



O-Ton 2 (Birgit Schrowange, 13 Sek.): "Aber ich habe echt gelernt, achtsam mit mir und meinen Ressourcen umzugehen. Und das heißt: Ich schaffe vernünftigen Ausgleich, ich nehme ganz gezielt Auszeiten und achte natürlich auch auf eine ausgewogene Ernährung."



Sprecher: Vor allem die Ruhephasen zwischen den stressigen Jobterminen sind ihr heilig, deshalb nutzt Birgit Schrowange die Wochenenden konsequent zum Auftanken.



O-Ton 3 (Birgit Schrowange, 20 Sek.): "Mein Wochenende verbringe ich meistens mit meinem Freund in der Schweiz, dann gehen wir wandern, oder in unserem Haus auf Mallorca und lassen es uns da richtig gut gehen. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, dass ich doch ziemlich gestresst bin, dass ich müde bin, dass ich erschöpft bin, dann weiß ich: Es ist mal wieder Zeit für eine Entsäuerung!"



Sprecher: Das hat sie von ihrer mittlerweile 85-jährigen Mutter gelernt.



O-Ton 4 (Birgit Schrowange, 19 Sek.): "Die achtet auch sehr genau auf einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt und entsäuert schon seit Jahren regelmäßig. Und auf meinem 60. Geburtstag haben alle gesagt: 'Boah, deine Mutter, die ist ja mega gut drauf.' Und ich glaube, das kommt auch daher, dass sie schon seit Jahren auf die basischen Mineralstoffe von Basica vertraut."



Sprecher: Die sympathische Fernsehfrau hat noch mehr Tricks für eine gelungene Entsäuerungskur auf Lager:



O-Ton 5 (Birgit Schrowange, 24 Sek.): "Ich nehme mir in dieser Zeit einfach ein bisschen Zeit für mich. Ich achte darauf, dass ich in Ruhe esse, anstatt mein Essen in einer Pause einfach nur runterzuschlingen. Ich trinke ausreichend. Ich gehe gern spazieren in der Natur, ich bewege mich regelmäßig. Und nach so einer mehrwöchigen Entsäuerungskur fühle ich mich wieder rundum wohl und dem stressigen Alltag total gewachsen."



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie jetzt auch den starken Verdacht haben, eine Entsäuerungskur könnte Ihnen gut tun, gehen Sie doch mal ins Netz! Unter basica.de finden Sie alle wichtigen Informationen rund ums Thema, und auch einen Test, der Ihnen ganz schnell verrät, ob Sie "zu sauer" sind.



