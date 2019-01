- Europäische Händler sollten Handelsgespräche aufmerksam verfolgen- DE30 sucht weiterhin nach richtungsweisenden Impuls- Covestro steigt, nachdem Wanhua Preise für MDI erhöhtDie Aktien in Europa handeln am Mittwochmorgen gemischt. An den britischen, französischen und niederländischen Börsen sind Gewinne zu verzeichnen. Dagegen entwickelten sich die Aktien in Schweden, Dänemark, Deutschland und Spanien unterdurchschnittlich. Unternehmen für persönliche Gebrauchsgüter führen die Gewinne an, während Telekommunikationsunternehmen und Versicherer am stärksten nachgeben. Der DE30 begann eine langsame und stetige Abwärtsbewegung, nachdem in der Vorwoche die 11.300 Punkte-Marke unüberwindbar war. Der deutsche Leitindex schafft es, sich bisher über der abwärtsgerichteten Trendlinie zu halten, aber die Dominanz der Bären in den letzten Stunden verheißt nichts Gutes für den Rest der heutigen Sitzung. Quelle: xStation 5 Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...