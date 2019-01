Mainz (ots) -



Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 500.000 Menschen an Krebs - die Hälfte von ihnen stirbt an der Krankheit. Doch Erfolge moderner Gendiagnostik und Immuntherapien zeigen: Krebs muss kein Todesurteil sein. Am Samstag, 2. Februar 2019, 17.35 Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über "Gewonnene Jahre - Neue Therapien gegen Krebs".



Chemotherapie, Operation, Bestrahlung - sind gängige Behandlungsmethoden bei Krebs. Prof. Jürgen Wolf von der Uniklinik Köln forscht an schonenderen Heilverfahren und setzt sich dafür ein, in Deutschland jeden Krebspatienten genetisch zu untersuchen: "Die Voraussetzung für die neuen Therapien ist eine DNA-Analyse - ohne diese wissen wir nichts über den Tumor." Doch die bürokratischen Hürden sind hoch und die Finanzierungsfragen vonseiten der Krankenkassen nicht umfassend geklärt.



Dr. Sabine Felber, Oberärztin und Leiterin der Integrativen Onkologie an den Kliniken Essen-Mitte, unterstützt die Behandlung von Krebspatienten mit alternativen Heilmethoden wie Akupunktur, Bewegung, gesundem Essen und Entspannungstechniken. "Noch heute leisten wir Überzeugungsarbeit, dass die Naturheilkunde ein sehr guter Begleiter auch bei Chemotherapie-Patienten ist. Natürlich können wir nicht den Krebs heilen, aber wir können viel tun, um die schweren Nebenwirkungen zu reduzieren."



