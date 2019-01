Der Monopolexperte Justus Haucap würde den öffentlich-rechtlichen Sendern gerne eine Schlankheitskur verpassen. Im Interview erklärt er warum, und ärgert sich über den Unwillen der Politik, die Sender dazu zu verdonnern.

Herr Haucap, Sie gehören zu den bekanntesten Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - was haben Sie gegen ARD und ZDF?Justus Haucap: Als Zuschauer habe ich nichts gegen die beiden, tatsächlich finde ich im Programm manches, was ich mir recht gern anschaue. Aber darum geht es nicht. Tatsächlich stellt sich doch die grundsätzliche Frage danach, ob die Gesellschaft heute dieses riesige Konstrukt "öffentlich-rechtlicher Rundfunk" überhaupt noch in diesem Umfang braucht.

Die Intendanten und Vorsitzenden von ARD und ZDF sagen, sie seien Garanten dafür, dass sich jeder Bürger in Programmen informieren und unterhalten lassen kann, die unbeeinflusst sind von wirtschaftlichen Zwängen. Glauben Sie denen nicht?Das unterstellt ja zum einen, dass alle kommerziellen Medien nur auf kurzfristige Profite aus sind. Tatsächlich wird auch bei den privaten Qualitätsmedien - denken Sie etwa an die überregionalen Zeitungen - nach hohen handwerklichen Standards gearbeitet. Und man muss doch auch eines sehen: Die ursprüngliche Legitimation, öffentlichen Rundfunk aus Geldern der Bürger zu finanzieren, ergab sich aus einer Knappheit der Kanäle und den Kosten für Produktion und Sendung. Dies ist jedoch spätestens mit der Digitalisierung entfallen. In unserem dualen Rundfunksystem…

…also den öffentlich-rechtlichen Angeboten auf der einen, den Privatsendern auf der anderen Seite…… mögen ARD und ZDF als ein Korrektiv zu durch Werbung finanzierten Sendern noch eine gewisse Berechtigung haben. Mir würde es sicher nicht reichen, wenn ich mir nur die Nachrichten bei den Privatsendern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...