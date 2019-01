Dieser Großauftrag spült Voltabox (WKN: A2E4LE) Millionen in die Kasse und bringt auch endlich mal wieder etwas Schwung in die Aktie. Der heute vermeldete Auftrag bringt konkret einen Umsatz "im mittleren einstelligen Millionenbereich". Voltabox liefert erneut Lithium-Ionen-Batteriesysteme für Trolleybusse.

Die entscheidende Frage: Wie nachhaltig wird der heutige Kursanstieg um zeitweise über 5 Prozent sein? Der E-Mobilitätsprofiteur weist für die ersten neun Monate sogar einen Überschuss in Millionenhöhe aus. Dafür hapert es an anderen Stellen. Da kommt es wohl gerade recht, dass das Unternehmen morgen an der vom Bankhaus Lampe veranstalteten "German Corporate Conference" in London teilnimmt.

Batterien für Nutzfahrzeuge

Voltabox zielt mit seinen standardisierten Lithium-Ionen-Batteriesystemen auf die Verwendung im Nutzfahrzeugmarkt und industriellen Anwendungen ab, wie zum Beispiel im Personennahverkehr, bei Gabelstaplern und fahrerlosen Transportsystemen.

Die heutige Meldung kommentiert Voltabox-Vorstandsvorsitzender Jürgen Pampel:

Mit der nächsten Generation leistungsstarker LTO-Batteriesysteme auf Basis unseres Standardcontainers bieten wir Städten und deren Nahverkehrsgesellschaften eine smarte Lösung, um bestehende Trolleybus-Flotten schnell ...

