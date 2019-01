Eine interessante Übernahme meldete die OSRAM Licht AG (kurz "Osram") am Mittwoch: Demnach kauft Osram die "Ring Automotive Ltd.", womit Osram laut eigenen Angaben die "Angebotspalette im Bereich Automotive" erweitern möchte. Firmensitz des gekauften Unternehmens ist Großbritannien. Der Kauf ist allerdings noch nicht abgeschlossen - Osram verweist darauf, dass die zuständigen Kartellbehörden noch zustimmen müssen. Was genau ist denn das Geschäftsfeld der Ring Automotive Ltd.? Dazu teilte Osram ... (Peter Niedermeyer)

