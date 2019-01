Am Mittwoch meldete sich Siemens mit der Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Quartal des Siemens-Geschäftsjahres 2019. Da dieses Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, gilt es klarzustellen, dass es hier um den Zeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2018 geht. Wie sehen die Eckdaten der neuen Zahlen aus? In Bezug auf den Umsatz gab es in etwa eine Stagnation: Da hieß es +1% auf 20,1 Mrd. Euro. Deutlich positiver sah es beim Auftragseingang aus, der demnach auf nominaler Basis um 12% auf 25,2 ... (Peter Niedermeyer)

