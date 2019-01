In Deutschland ist die Inflationsrate stärker als erwartet gefallen. Im Januar sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 1,4 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatten die Rate noch 1,7 Prozent betragen. Volkswirte hatten für Januar mit einem geringeren Rückgang der Rate auf 1,6 Prozent gerechnet./jsl/jkr/fba

