Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-30 / 13:59 *Der Online-Broker wird in einer Umfrage des Deutschen Kundeninstituts (DKI) in mehreren Kategorien mit "sehr gut" und fünf Sternen bewertet. Unter anderem erhält er das Siegel "Traders Liebling 2019".* *Ratingen, 30. Januar 2019* *- *Wie schon im Vorjahr beginnt auch 2019 gleich mit großem Zuspruch für den Online-Broker FXFlat. So spricht das Deutsche Kundeninstitut (DKI) nach seiner "CFD-Broker Umfrage 2019", einer Befragung unter mehr als 1.000 CFD-Tradern, FXFlat in mehreren Kategorien die Bestnote zu. FXFlat darf sich nun etwa über das DKI-Siegel "Traders Liebling" freuen, nachdem der Broker in der Kategorie Gesamtzufriedenheit die Höchstnote "sehr gut" sowie die Top-Bewertung mit fünf Sternen erhalten hat. "Diese Bewertung freut uns sehr, zum einen weil sie auf dem Votum der Kunden basiert, deren Zufriedenheit für uns die entscheidende Benchmark ist, zum anderen weil sie uns zeigt, dass das Gesamtpaket stimmt", erklärt Rafael Neustadt, Geschäftsführer der FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH. Ebenfalls stark schneidet FXFlat in den Kategorien Preis/Leistung und Ordermöglichkeit ab, hier bekommt der CFD-Anbieter von den Befragten ebenfalls jeweils die Bestnote "sehr gut". Verbunden ist diese Benotung mit dem Siegel "Fairster CFD-Broker 2019" sowie dem 5-Sterne-Siegel "Ordermöglichkeit". "Gute Konditionen sind für einen Trader auf der Jagd nach Rendite ein entscheidender Aspekt, insofern ist uns ein gutes Abschneiden hier besonders wichtig. Selbiges gilt für die Orderoptionen, will der innovative Trader doch alle Möglichkeiten nutzen, die ihm die Handelstechnologie im 21. Jahrhundert bietet", erklärt Rafael Neustadt. Der Geschäftsführer nimmt das Ergebnis auch zum Anlass für einen Ausblick auf die kommenden zwölf Monate: "Das starke Ergebnis von FXFlat bei dieser jüngsten Umfrage bestätigt unsere Strategie und unsere Arbeit. Nichtsdestotrotz werden wir alles andere daransetzen, uns in allen Kategorien zu verbessern, um dieses gute Ergebnis im Jahr 2020 zumindest zu halten und mit Bestnoten zu glänzen", so Rafael Neustadt. An der jüngsten Erhebung des Deutschen Kundeninstituts (DKI) nahmen 1.015 Trader teil. Diese bewerteten jeweils denjenigen Broker, bei dem sie aktuell CFDs handeln. Befragt wurden sie nach ihrer Zufriedenheit in den Kategorien Handel, Service und Handelsplattform sowie zum mobilen Trading. Der Erhebungszeitraum der Online-Umfrage lag zwischen Oktober 2018 und Mitte Januar 2019. Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) befragte dabei Trader aus seinem Umfragepanel, griff aber auch auf die Umfragen unter Tradern via Mailings, Websites und Social-Media-Posts der CFD Broker zurück. *Über die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH* Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH geht aus der 1997 in Düsseldorf gegründeten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Heyder Krüger & Kollegen GmbH (HKK-Invest) hervor. Sie verfügt über die erforderlichen Genehmigungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), deren Aufsicht sie unterliegt. Zudem ist sie Mitglied im CFD-Verband e.V.. *Über FXFlat und CapTrader* Zur FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH gehören die beiden Marken FXFlat und CapTrader. FXFlat ist ein auf den Forex- und CFD-Handel spezialisierter Broker, CapTrader bietet darüber hinaus erfahrenen Anlegern den kostengünstigen Handel mit Aktien, ETFs, Futures und Optionen an. *Pressekontakt* FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Herrn Christian Korte Kokkolastr. 1 40882 Ratingen Tel. 02102-100494-19 E-Mail presse@fxflat.com www.fxflat.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH 2019-01-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 770985 2019-01-30 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dcd300e9a9969cd1e027260b8c712e74&application_id=770985&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2019 07:59 ET (12:59 GMT)