- Der Transfer-Countdown live bei Sky: Sky Sport News HD berichtet am Donnerstag umfassend vom letzten Tag der Transferperiode in Deutschland und England



- Unter anderem sind Sky Experte Reiner Calmund, Spielerberater Dirk Dufner, Tobias Holtkamp (freier Journalist und ehemaliger Chefredakteur von transfermarkt.de) und Nick Powell (Sky UK) zu Gast



- "Deadline Day - das Original" am Donnerstag im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App



Unternimmt der FC Bayern trotz der Transfer-Absage des FC Chelsea einen letzten Anlauf auf die Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi? Findet der FC Schalke noch eine Verstärkung für die Abwehr und was passiert bei den internationalen Topklubs noch?



Antworten auf alle Fragen gibt es am Donnerstag den ganzen Tag auf Sky Sport News HD. An diesem Tag um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster der Bundesliga und 2. Bundesliga. Alle Spieler, die noch in der laufenden Saison eingesetzt werden sollen, müssen bis dahin verpflichtet worden sein. Deutschlands einziger 24-Stunden-Nachrichtensender berichtet am "Deadline Day - das Original" topaktuell und umfassend über das Ende der aktuellen Transferperiode in Deutschland und England. Aus den Sky Sport Studios und von den Sky Reportern, die an diesem Tag bei zahlreichen Vereinen vor Ort im Einsatz sind, bleiben die Zuschauer immer bestens informiert.



Sky Experte Reiner Calmund und Dirk Dufner Gäste im Studio Neben den aktuellen Abschlüssen und den heißesten Gerüchten analysieren zahlreiche hochkarätige Gäste die Transfers der Vereine und ordnen alle Geschehnisse kompetent ein. Unter anderem ist Sky Experte Reiner Calmund im Studio, der die Zuschauer an seiner Erfahrung aus der jahrelangen Arbeit als Bundesliga-Manager teilhaben lässt.



Darüber hinaus ist Spielerberater Dirk Dufner (Arena11 Sports Group) zu Gast, der zuvor auch als Sportdirektor beim TSV 1860 München, dem SC Freiburg und Hannover 96 arbeitete. Weitere Gäste sind Nick Powell, Reporter von Sky UK, Tobias Holtkamp, freier Journalist und ehemaliger Chefredakteur von transfermarkt.de, sowie Kommunikations-Experte Michael Cramer. Außerdem ist Sky Transfer-Experte Max Bielefeld, der seit Jahresbeginn das regelmäßige "Transfer Update" präsentiert hat, Teil der Berichterstattung. Alle Gäste werden im Laufe des Nachmittags immer wieder mit aktuellen Einschätzungen zu hören sein.



Höhepunkt des "Deadline Day" ist die große Experten-Runde am Abend. Dabei werden rund um die Transfer-Deadline von 17.00 bis 19.00 alle Gäste im großen Live-Studio von Sky Sport zusammenkommen. Mit dem Moderatoren-Duo Laura Papendick und Martin Winkler werden sie dann im "Countdown" alle Entwicklungen der letzten Stunde vor der Schließung des Transferfensters begleiten und im Anschluss eine Tagesbilanz ziehen, in der sie alle Geschehnisse und Transfers einordnen und bewerten.



Der "Deadline Day" online



Auch auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News HD zur Verfügung. Auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reporter von Sky Sport News HD unter dem Hashtag SkyTransfer von den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten.



