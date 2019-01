Auffällig ruhig ist es in Bezug auf Mitteilungen von Seiten von VW zum Streik in einem ungarischen Motorenwerk der Tochter Audi. Es wäre interessant zu wissen, wie groß die möglichen Beeinträchtigungen sowohl für die Tochter Audi als auch möglicherweise für andere Marken des Konzerns sein könnten. Doch dazu gibt es bisher keine Angaben von VW in Form einer Pressemitteilung bzw. Investor Relations Mitteilung. Dabei stellt sich doch die Frage, wie schnell ein Streik in einem Motorenwerk in Zeiten, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...