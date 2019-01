Amerang (ots) - EFA Mobile Zeiten eröffnen nach einer vollständigen Umgestaltung wieder ihre Tore und präsentieren ab März 2019 die neu gestaltete Zeitreise durch die deutsche Automobilgeschichte



Die Automobilausstellung von EFA Mobile Zeiten findet ab 1. März in neu gestalteten und multimedial aufbereiteten Räumen mit Audioguide-System statt und entführt die Besucher auf eine Reise durch über 130 Jahre deutsche Automobilgeschichte.



Im Vorfeld der Eröffnung laden wir am 22.2. um 11 Uhr zur Pressekonferenz und zur Präsentation ausgewählter Exponate und Hintergrundinformationen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Prof. Dr. Christoph Stölzl (Kurator), Norbert Haug (Projektberatung) und Markus Stuckmann (Geschäftsführer EFA Mobile Zeiten) zur Verfügung.



Aufgrund limitierter Kapazitäten bitten wir bereits jetzt um Ihre Anmeldung unter carmen@hmc-agency.at.



Termin: Pressekonferenz 22.2., 11 Uhr



Ort: EFA Mobile Zeiten, Wasserburger Straße 38 in 83123 Amerang



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Jetzt zur Pressekonferenz ANMELDEN (https://hmc-agency.at/anmeldung-efa-pressekonferenz/)



Kontakt: Carmen Brüggler E-Mail:carmen@hmc-agency.at // Tel.: +43.676.83905.340 HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit, Innsbruck // Wien www.hmc-agency.at //www.efa-mobile-zeiten.de