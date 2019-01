Dürfen Unternehmen in die Grundrechte von Arbeitnehmern eingreifen? Eine Klage gegen ein Kopftuchverbot wird zum Präzedenzfall für Arbeitgeber.

Das Bundesarbeitsgericht ruft im Streit um Kopftuchverbote in deutschen Unternehmen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Die höchsten deutschen Arbeitsrichter beschlossen am Mittwoch in Erfurt, den Fall einer Muslimin, die gegen ein Kopftuchverbot bei der Drogeriemarktkette Müller geklagt hat, den Richtern in Luxemburg vorzulegen. Damit wird der Fall aus Bayern zum ...

