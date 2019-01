Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das BOND MAGAZINE hat SoWiTec als "Best Issuer Green SME Bonds 2018" ausgezeichnet, so die SoWiTec group GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ein wesentliches Kriterium für die Auszeichnung von SoWiTec waren, neben der guten Performance der Anleihe, auch die hervorragenden Kennzahlen des Unternehmens, die ein langfristig sinnvolles Investment aus der Sicht des Anlegers erwarten lassen. Die BOND MAGAZINE Awards wurden bereits zum achten Mal vergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...