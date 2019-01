Mainz (ots) -



Woche 05/19 Donnerstag, 31.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte



6.20 ZDF-History Ein deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust Deutschland 2019



7.05 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017



7.35 planet e.: Wie regional sind unsere Lebensmittel? Deutschland 2017



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018



8.35 planet e.: Vanille - Die Jagd nach dem braunen Gold Deutschland 2018



9.05 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019



9.50 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



10.35 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Adidas-Story Deutschland 2018



11.20 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016



12.05 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten



12.50 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014



13.40 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014



14.25 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



15.10 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



15.55 Dirty Dollars Kokainhandel



16.40 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018



22.25 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



22.55 ZDFzoom Schuften bis zum Umfallen DHL-Zusteller unter Druck Deutschland 2018



23.25 Armes reiches München - Die dunkle Seite der Bayernmetropole



0.10 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.05 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



1.50 Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



2.35 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



3.20 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 USA 2014



4.05 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



