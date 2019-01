Der Aktienkurs befindet sich seit kurzem wieder in einer Aufwärtsbewegung, was man durch die Lage des Supertrends gut erkennen kann. Der ADX wird mit etwa 60 Punkten bewertet, was bedeutet, dass der Trend momentan sehr stark ist. Im Chartbild konnte auch mehrere Male hintereinander ein Hochpunkt im Aroon gebildet werden. Die Up-Linie befand sich auch dementsprechend oft bei 100 Punkten.

Es sieht auch im 4-Stundenchart sehr gut aus!

Der Aktienkurs bewegt sich gerade über der Supertrendlinie ... (Johannes Weber)

