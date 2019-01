Ich mag die Andritz, und mir gefällt besonders das Bonus-Zertifikat DE000CJ3FMM9 auf die Andritz (Emittent Commerzbank). Die Eckdaten: Das Zerti notiert aktuell bei EUR 43,49 (heute Morgen, 9.05 Uhr), die Aktie selbst bei EUR 43,22. Der Sicherheitslevel liegt bei 37,50 Euro, also rund 13% unter dem derzeitigen Niveau. Das Zerti bewegt sich eng am Aktienpreis, d. h. man kauft Andritz fast zum aktuellen Kurs. Wer an den Grazer Anlagenbauer glaubt, der hat mit dem Zerti bis Juni 2019 eine Rendite-Chance von rund 8%. Das entspricht einer Jahresrendite von knapp 21%, da die Restlaufzeit nur noch 142 Tage beträgt. Emittiert wurde das Zerti am 16. November vergangenen Jahres, es läuft bis 21.6.2019. Attraktiv macht das Papier auch der knapp 13%ige Puffer nach unten. Der ...

