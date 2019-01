Das Unternehmen will eine freiwillige Zahlung an die Angehörigen der Toten richten. Dabei handele es sich jedoch nicht um eine Entschädigung.

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien mit zahlreichen Toten hat die Betreiberfirma Vale den Familien der Opfer Spendenzahlungen angeboten. Das Unternehmen wolle pro Todesopfer 100.000 Reais (23.600 Euro) zahlen, kündigte Konzernsprecher Sergio Leite am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...