Wegen des Streiks im ungarischen Motorenwerk Györ stehen bei dem Autobauer weiterhin die Bänder still. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht.

Wegen des andauernden Streiks im ungarischen Motorenwerk Györ hat Audi die Zwangspause in Ingolstadt bis Ende der Woche verlängert. Auch am Freitag werde im Stammwerk nicht produziert, eine von Sonntag auf Montag geplante Sonderschicht sei ebenfalls gestrichen, sagte ein Firmensprecher am ...

