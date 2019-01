Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat LVMH nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Luxuskonzern habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und damit den Analystenerwartungen entsprochen, schrieb Analystin Aurélie Husson-Dumoutier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unglaublich stark sei das beschleunigte Wachstum in der Kernsparte Mode & Leder gewesen./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-01-30/15:22

ISIN: FR0000121014