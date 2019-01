Warum WDR, SWR und Co. zwei Dutzend Symphonieorchester, Bands und Chöre unterhalten - und warum dies alles der Beitragszahler finanziert.

So viel Empörung auf so wenigen Zeilen ist dann doch eher selten: "Mutwillen, Ahnungslosigkeit, Fehlkalkulation, Duckmäuserei" sah die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Werk, dazu "Liebedienerei, Karrierismus, Opportunismus". Über das "versammelte Sodom" schimpfte die Autorin der "FAZ" und wünschte sich keinen geringeren als den Donnergott Thor herbei. Der möge doch bitte mal den Hammer schwingen über der Stuttgarter Liederhalle.

Was das Frankfurter Blatt so in Rage versetzte, war die Ankündigung eines klassischen Konzerts. Doch spielen sollte im September 2016 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht irgendein Orchester. Was für eine Art von Klangkörper da allerdings zum Einsatz kommen würde, darüber gingen die Meinungen sehr weit auseinander. Für den Intendanten des Südwestrundfunks (SWR), Peter Boudgoust, stand der Auftritt eines "Superorchesters" bevor. Doch für seine Kritiker wie die "FAZ"-Autorin stand fest: Was da in der Liederhalle zu erwarten wäre, das sei ein Homunculus, eine Zwangskreatur, ein musikalisches Retortenkind.

Wer daher heute wissen möchte, warum es 2019 noch immer 24 Musikensembles in dem durchaus mit allerlei Sendern, Programmen, Internetauftritten und Produktionsunternehmen üppig ausgestatteten Portfolio der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gibt, der möge sich bloß noch einmal den Proteststurm im deutschen Südwesten und weit darüber hinaus anschauen. ...

