Getragen wurde die aktuell laufende Erholung an den weltweiten Börsen aber auch durch eine Annäherung der USA zu China im Handelsstreit - ein Durchbruch bei den Verhandlungen lässt aber weiter auf sich warten. Als zusätzlicher Dämpfer kommt noch die Unsicherheit um den Breix hinzu, der wie ein Damoklesschwert über den europäischen Indizes hängt. Alles im allem ist die Kursentwicklung seit Jahresanfang aber positiv zu bewerten, gar als bullisch zu bezeichnen. Nachdem der Euro STOXX 50 im Bereich der wichtigen Horizontalunterstützung von 3.000 Punkten eine scharfe Trendwende vollzogen hat, präsentiert sich der Kursverlauf bislang in Form einer V-Umkehr. Für einen Anstieg an die blau eingezeichnete Trendlinie im Bereich von 3.200 Punkten hat es dennoch nicht gereicht.

Dieser Umstand könnte daher einen Hinweis auf weiteren Konsolidierungsbedarf ...

