Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe ein solides Zahlenwerk für das vierte Quartal ohne größere Überraschungen vorgelegt, schrieb Analyst Tim Race in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle wichtigen Medikamente erschienen auf einem guten Weg. Anders als einige seiner Kollegen sieht er den neuen Ausblick auf 2019 - wechselkursbereinigt - weitestgehend im Rahmen der Erwartungen. Im Vergleich zu den bislang enttäuschenden Zahlen von US-Wettbewerbern sorgten die Zahlen für Zuversicht, sollten aber zu keinen großen Änderungen der Markterwartungen führen./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-01-30/15:47

ISIN: CH0012005267