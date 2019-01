Blickten die Analysten der Investmentbank Barclays bereits jetzt schon pessimistisch auf das zukünftige Kurspotenzial von Aktien der Deutschen Bank, hat sich in ihrer jüngsten Studie das Bild weiter eingetrübt. Analyst Amit Goel sieht in den kommenden Jahren in regulatorischen Veränderungen und Refinanzierungskosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...