Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3,75 Euro belassen. Die Einnahmen der spanischen Bank im Kerngeschäft sähen gut aus, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden jedoch höhere Kosten gegenüber und die Kapitalausstattung liege etwas unter seiner Annahme./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 02:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2019-01-30/15:49

ISIN: ES0113900J37