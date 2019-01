=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 4Q, Seoul *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 22./23. Januar *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Januar *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo *** 07:15 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2018 saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto 08:00 KR/LG Electronics Inc, Jahresergebnis, Seoul *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,4% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -14.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Symposium zum Thema: "Wettbewerb & Regulierung im Eisenbahnsektor", u.a. mit Reden von Bahn-Chef Lutz (10:40) und Bundesverkehrsminister Scheuer (11:10), Berlin *** 11:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+0,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vq/+0,7% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,9% zuvor: 7,9% 11:15 LU/EZB-Direktor Mersch, Rede bei der International Capital Market Association, Luxemburg *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 4Q, Midland 12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 199.000 *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember (VERÖFFENTLICHUNG ENTFÄLLT wegen Nachwirkungen des Shutdowns - neuer Termin noch unklar) 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Länder-Chefs, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 61,4 zuvor: revidiert 63,8 *** 17:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der IHK Rhein-Neckar zum Thema: "Die Zukunft der Europäischen Währungsunion", Mannheim *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** - US/Chinas Vizepremier Liu He zu Handelsgesprächen in den USA (seit 30.1.), Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2019 09:22 ET (14:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.