Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Die Ergebnisse vor der Risikovorsorge der spanischen Bank seien dank besserer Resultate in Spanien und einigen Schwellenländern besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Carlos Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf dem Ausblick auf 2019, vor allem hinsichtlich des Eigenkapitals./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-01-30/15:54

ISIN: ES0113900J37