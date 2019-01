Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 13 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Trotz der jüngsten Erholung des Halbleiterherstellers sei noch Vorsicht angebracht, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnte es im zweiten Quartal nochmals zu einem Rückschlag kommen -ausgehend vom Umsatz im Autozuliefersegment./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-01-30/15:58

ISIN: NL0000226223