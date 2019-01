Die US-Wettbewerbsbehörde FTC wirft Qualcomm unfairen Wettbewerb vor. Der Fall kann auch Auswirkungen auf den festgefahrenen Patentstreit mit Apple haben.

Der Prozess zur Klage der US-Wettbewerbsbehörde FTC gegen den Chipkonzern Qualcomm, bei dem das Geschäftsmodell eines der wichtigsten Smartphone-Zulieferers auf dem Spiel steht, geht auf die Zielgerade. Nach den Schlussplädoyers der Parteien am Dienstagabend liegt die Entscheidung nun bei der kalifornischen Richterin Lucy Koh. Sie nannte keinen Zeitraum für ein Urteil, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal in San Jose berichteten.

Die FTC wirft Qualcomm unfairen Wettbewerb und Missbrauch einer marktbeherrschenden Position vor, weil die Chips nur an Firmen geliefert worden seien, die in die Zahlung weitreichender Patentlizenzen einwilligten. Qualcomm erklärte im Schlussplädoyer am Dienstag, die Regierungsseite habe ihre Vorwürfe nicht ausreichend ...

