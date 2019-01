Zürich/München (ots) -



- Zahl der Akzeleratoren und Inkubatoren hat sich weltweit in den

letzten zehn Jahren verfünffacht

- Knapp die Hälfte fokussiert auf eine Branche und verfügt über eine

internationale Strategie

- Nur 35 Prozent der Anbieter sind auf eine Technologie spezialisiert



Start-ups gelten als die Innovationstreiber der heutigen Ökonomie.

Um Gründer in der Frühphase zu unterstützen, haben sich global

tausende Akzeleratoren und Inkubatoren etabliert - Tendenz steigend.

So hat sich die Zahl solcher Anbieter in den vergangenen zehn Jahren

weltweit beinahe verfünffacht. Allerdings führt dieser rapide Anstieg

mittlerweile zu einem intensiven Wettbewerb unter den Programmen. Das

sind die Erkenntnisse der neuen Studie "Revisiting the market for

innovation" für die Roland Berger international rund 200

Akzeleratoren und Inkubatoren befragt hat.



"Die Zeiten sind vorbei, in denen sich Akzeleratoren und

Inkubatoren alleine mit Angeboten wie dem Bereitstellen von

Büroflächen oder Mentoring-Programmen behaupten konnten", sagt Jochen

Ditsche, Partner von Roland Berger. "Sie können nur überleben, wenn

sie sich von der Masse abheben. Das gelingt insbesondere, wenn sie

sich konsequent auf eine Branche oder Technologie spezialisieren und

ihr Geschäft internationalisieren."



Schweizer Position



"Auch in der Schweiz beobachten wir eine starke Zunahme der

Angebote" ergänzt Sven Siepen, Experte von Roland Berger in Zürich

und führt weiter aus, "die oft aber nicht über die Bereitstellung von

Bürofläche und Netzwerk hinaus gehen. Verbindungen zum Beispiel zu

akademischen Institutionen wie ETH/EPFL und Technologieunternehmen

differenzieren sowie natürlich der Zugang zu finanzierenden

Institutionen, welcher attraktiven Schweizer Start-ups schwerer fällt

als wir dies im angelsächsischen Raum beobachten."



Klassische Angebote dominieren den Markt



Bisher konzentrieren sich solche Anbieter überwiegend auf

klassische Support-Funktionen wie Coaching (96%), Workshops (90%)

oder die Vermittlung von Büroräumlichkeiten (86%). Nur rund die

Hälfte gewährt Gründern Zugriff auf spezielle Technologien. 54

Prozent der befragten Einrichtungen sind auf bestimmte Branchen

spezialisiert, nur 35 Prozent auf einen Technologiebereich wie

Internet of Things, Big Data oder Künstliche Intelligenz. Im

internationalen Vergleich fokussieren sich Institutionen in den USA

(65%) bereits am stärksten auf einzelne Industrien - gefolgt von

Europa (59%) und der Region Nahost und Nordafrika (57%).



Nachholbedarf zeigen solche Anbieter auch auf internationaler

Ebene: Nur knapp die Hälfte der Befragten verfolgt bereits eine

internationale Strategie, expandiert in weitere Märkte oder geht neue

Partnerschaften ein.



"Neue Wettbewerber wie Gründerzentren grosser Unternehmen oder

Programme von Venture Capital-Fonds stellen für Akzeleratoren und

Inkubatoren zusätzliche Konkurrenz dar. Angesichts der hohen

Liquidität an den Finanzmärkten sind Start-ups zudem nicht auf

Investitionen dieser Anbieter angewiesen", kommentiert Jochen

Ditsche.



Doch Unternehmen, Risikokapitalfonds und staatliche Institutionen

sind wiederum potenzielle Kunden für etablierte Anbieter:

"Akzeleratoren und Inkubatoren können mit ihrer grossen Expertise in

einem sehr dynamischen und unübersichtlichen Markt bei

Investitionsentscheidung massgeblich unterstützen", so Ditsche. So

können sie sich immer stärker als Schnittstelle zwischen Start-ups,

Unternehmen, Kapitalgebern und der Forschung verstehen und als

Plattformen für den Technologietransfer etablieren.



