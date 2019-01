Berlin (ots) - Am Montag teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit, dass es ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen auf absehbare Zeit nicht geben werde. Der Grenzwert für Diesel-Fahrverbote soll durch eine Gesetzesnovelle aufgeweicht werden. Überhaupt sollen die Grenzwerte der Feinstaubbelastung auf den Prüfstand gestellt werden.



Sieht so eine klima- und umweltbewusste Verkehrspolitik aus? Wie ist eine moderne Verkehrspolitik vorstellbar? Und welche Rollen spielen neue, saubere Motoren sowie Rad- und öffentlicher Nahverkehr?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Thomas Jarzombek (CDU), Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, und Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher für Verkehrspolitik im Bundestag.



