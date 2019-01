Bosch will seinen Umsatz im Bereich der Elektromobilität bis 2025 auf fünf Milllarden Euro verzehnfachen. Vor allem in China möchte das Unternehmen seine Technik in Elektroautos unterbringen. Dort ist Bosch laut eigenen Angaben im Pkw-Bereich bereits Marktführer.

In dem Reich der Mitte beginnt in diesem Jahr die Serienfertigung für die E-Achse, einem kompakten Antrieb für Elektroautos. Und vor wenigen Wochen startete die Großserienproduktion einer neuartigen 48-Volt-Batterie. Bis 2030 sollen laut Bosch weltweit 20 Prozent der Neufahrzeuge mit einem 48-V-System teilelektrifiziert sein.

Auch von der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen will das Unternehmen profitieren. Der Konzern geht davon aus, dass 2030 jedes vierte neue Nutzfahrzeug zumindest teilelektrisch angetrieben wird, in China nahezu jedes dritte. Zum Produktportfolio des Unternehmens für emissionsfreien Warenverkehr gehören 36-Volt-Antriebe für Cargo-Bikes, E-Antriebe für leichte Nutzfahrzeuge wie dem Streetscooter, E-Achsen für leichte und schwere Transporter, elektrifizierte Achsen für Lkw-Sattelanhänger sowie ...

