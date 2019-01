Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Campen steht nicht nur im Sommer bei den Deutschen hoch im Kurs - auch Wintercamping wird immer beliebter. Die "ZDF.reportage" berichtet am Sonntag, 3. Februar 2019, 18.00 Uhr, in "Zu kalt gibt's nicht" über das "Wintercampen im Schnee".



Egal, ob im eigenen Wohnmobil oder im Zelt - die Deutschen lieben Camping: Allein im Jahr 2017 wurden über 31 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen gezählt. Auch Wintercamping wird immer beliebter. In den Bergen ist es besonders für Familien attraktiv: "Wenn wir mit vier Kindern in den Skiurlaub fahren wollen, bleibt uns nichts anderes übrig - die Skipässe sind teuer und Hotelzimmer in dieser Größenordnung unerschwinglich", sagt Familienvater Hendrik Bachler aus Bielefeld. Die leidenschaftlichen Wintercamper konnten 2018 auch Freunde überzeugen: Mit zwei Wohnwagen, vier Erwachsenen und sieben Kindern geht es Richtung Zugspitze nach Ehrwald in Tirol. Für Dirk Ewes eine Premiere: "Keine Ahnung, wie so ein Wohnwagen einigermaßen warm und trocken bleiben soll - nach einer Woche kann ich sagen, ob Wintercamping etwas für uns ist." Für die Dritten im Bunde scheidet Wintercamping von vornherein aus - mit nach Ehrwald kommen die Güls trotzdem. Mutter, Vater und zwei Kinder freuen sich auf ihren ersten Skikurs, wohnen aber lieber im Hotel.



Während an der Zugspitze der Skizirkus tobt, punktet die Nordsee mit Ruhe und Beschaulichkeit. Nur wenige Campingplätze in Ostfriesland sind geöffnet, die im Sommer überlaufenen Strände sind leer und windumtost. Nils Berner hat für sich und seine Familie vor zwei Monaten einen der begehrten Stellplätze auf einem Campingplatz bei Neuharlingersiel ergattert. Der 32-Jährige hat dort schon als Kind mit seinen Eltern den matschigen Untergrund und drohende Windböen erlebt. Welche Kapriolen das Wetter an der See in diesem Jahr schlägt, bleibt allerdings eine Überraschung.



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportage



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/



Sendungsseite: http://reportage.zdf.de/



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121