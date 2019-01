Der Anbieter elektronischer Zahlungsmethoden hat gestern Zahlen gemeldet. Diese waren brillant. Dennoch sehen wir heute einen Rücksetzer in den Notierungen. Der Grund liegt nicht an der Qualität der Zahlen, sondern am allseits bekannten "Sell on good News". In einem solchen Fall machen die Investoren einfach einmal ein Kasse bei besonders gut gelaufenen Werten wie Wirecard.

Charttechnisch hat der Rücksetzer das zweite Kursziel aktiviert. Dieses liegt bei satten 240 Euro.

