Auf einen Blick

DIN VDE 0100-704:2018-10 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-704: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Baustellen

Konkretere Angaben In etlichen Details wurde die neue Norm gegenüber der alten Normenfassung konkretisiert und an die europäische Normung angepasst (Bild)

Zum Anwendungsbereich der DIN VDE 0100-704 zählen fest errichtete elektrische Anlagen, die vorgesehen sind für die Stromversorgung von Baustellen

an neu errichteten Bauwerken

an Baustellen zur Reparatur und

zum Umbau sowie der Erweiterungen vorhandener Bauwerke oder Teilen von Bauwerken.

Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieser Norm sind

Büros und Sitzungsräume

Kantinen sowie

Umkleideräume, Schlafräume und Toiletten.

Mit der neuen Ausgabe der DIN VDE 0100-704 vom Oktober 2018 wurden zur Vorgängerausgabe vom Oktober 2007 neben den üblichen Angleichungen der Abschnittsnummerierungen folgende Änderungen vorgenommen:

Aufnahme von Hinweisen zu den Abständen von Freileitungen

Erweiterung der Vorgaben hinsichtlich der zu verwendenden Leitungsbauarten

Überarbeitung der Vorgaben für Trenneinrichtungen zwischen Einspeisung und Baustromverteiler

Aufnahme der Forderung nach allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs B für Drehstromkreise

Zusätzliche Hinweise zur Überprüfung des Zustandes der elektrischen Anlage.

Abstände von Freileitungen

Bei Bauarbeiten wie beim Gerüstbau, dem Arbeiten mit Hebezeugen und schwebenden Lasten, Montagearbeiten sowie dem Bewegen von Bauhilfsmaschinen kann es aufgrund zu geringer Abstände zu betriebsmäßig unter Spannung stehenden Hochspannungsfreileitungen zur Lichtbogenbildung kommen. Das Ausmaß der dadurch entstehenden Folgen reicht von stärksten Verletzungen bis hin zum Tod durch Körperdurchströmungen und Verbrennungen. Weiter können diese Gefährdungen durch Verletzungen der Isolierung von Erdkabeln durch Baggerarbeiten entstehen. Aus diesem Grund ist eine Koordination der unterschiedlichen Arbeiten und Gewerke unerlässlich.

In der neuen DIN VDE 0100-704 wurde ein Verweis auf die in DIN VDE 0105-100, Tabelle 103, bezüglich der einzuhaltenden Mindestabstände zu Freileitungen von Baumaschinen und Geräten aufgenommen. Dabei differenziert die Norm nicht zwischen ortsfesten Baumaschinen und beweglichen Baumaschinen. Damit legt eine Errichtungsnorm, die sich auf den Anwendungsbereich der Errichtung von Niederspannungsanlagen bezieht, hier auch organisatorische Anforderungen an den sicheren Betrieb fest.

Festlegungen zu äußeren Beanspruchungen

Elektrische Betriebsmittel sind nach den allgemeinen Grundsätzen der DIN VDE 0100-100 Abs. 133 entsprechend den zu erwartenden Beanspruchungen auszuwählen.

Neben den elektrischen Beanspruchungen wie Spannung, Strom, Frequenz und Nutzungsfaktor sind Betriebsmittel entsprechend den Umgebungsbedingungen auszuwählen. Die Eignung elektrischer Betriebsmittel bezüglich äußerer Beanspruchungen durch Wasser und Staub sowie der Schutz vor mechanischen Beanspruchungen sind auf den Betriebsmitteln mittles der IP-Schutzarten nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1) und die IK-Schutzart nach DIN EN 50102 anzugeben.

Auf Baustellen ist durch die dort vorhandene Umgebung der sich stetig ändernden Anlagen und Verteilungen sowie die Handhabung mit »schwerem Gerät« in Außenbereichen nach DIN VDE 0100-704 in Abschnitt 704.512 mit besonderen Risiken zu rechnen. Diese entstehen duch korrosive Stoffe, Eintreten von Flüssigkeiten, Bewegung von Aufbauten und Fahrzeugen, Verschleiß, Zugbeanspruchungen bis hin zum Abreißen oder Biegung und Schlag. Für die Auswahl weiterer Betriebsmittel wie Leuchten, handgeführten Betriebsmittel, Leitungsrollern etc. bietet die BGI/GUV-I 608 eine Auswahlhilfe.

Kabel und Leitungen sind so zu verlegen, dass diese zum einen nicht durch Maschinen, Werkzeuge etc. beschädigt werden. Zum anderen sind natürlich Stolperfallen im Sinne des Arbeitsschutzes unzulässig.

Ein Durchqueren von Verkehrswegen ist demnach zu vermeiden. Aus Sicht der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag sind Kabel und Leitungen nach DIN VDE 0100-410 der Schutzmaßnahme - doppelte oder verstärkte Isolierung - im Leitungsstrang ohne Klemmverbindungen zuzuordnen. Zur Vermeidung von Beschädigungen sind auf Baustellen gemäß DIN VDE 0100-704, Abs. 704.520, flexible Leitungen der Bauart HO7RN-F oder gleichwertig beständig gegen Abnutzung und Wasser zu verwenden. Leitungen vom Typ H07BQ-F sind unter Berücksichtigung thermischer Auswirkungen wie Schweißperlen zulässig.

Baustromverteiler gemäß Niederspannungsrichtlinie

Baustromverteiler (BV) auf Baustellen, die zur Verteilung elektrischer Energie bestimmt sind, fallen herstellerseitig in den Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie 2016/35/EU. Damit weicht der bisher normativ vorwiegend national bestimmte Bereich der Baustellen den europäischen Richtlinien und harmonisierten Normen. Demnach hat der Hersteller oder die juristische Person, die als Hersteller auftritt, ein Konformitätsbewertungsverfahren nach 2014/35/EU durchzuführen, eine Konformitätserklärung sowie die erforderlichen Dokumente zu erstellen und eine CE-Kennzeichnung anzubringen.

Hersteller sind nach 2014/35/EU Art. 2 (3) jede natürliche oder juristische Person, die ein Betriebsmittel wie einen BV unter eigenem Namen oder eigener Handelsmarke vermarktet. Damit können auch die für die Bereitstellung der Baustromverteilung beauftragten Elektrohandwerker zum Hersteller werden. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...