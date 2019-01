Dow Jones - Kurssprung dank Boeing

Bastian Galuschka,

So schnell kann sich die Stimmung drehen. Sorgten am Montag noch die Caterpillar-Zahlen für Enttäuschung am Markt, zeigt sich der Dow Jones Industrial Average heute beschwingt durch das Schwergewicht Boeing. Sowohl die Zahlen für das 4. Quartal als auch die Prognose für das Gesamtjahr 2019 des Flugzeugbauers fielen deutlich über den Erwartungen aus. Die Aktie legt heute über 5% zu. Da Boeing derzeit mit rund 10% im Index gewichtet ist, entfällt auch ein Zehntel des heutigen Anstiegs auf die Aktie.

Der Index kämpft damit wieder um den Ausbruch auf neue Hochs. Bei 24.860 Punkten liegt folglich ein erster Widerstand im Markt. Dicht dahinter notieren gestaffelt der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei rund 24.900 Punkten und die massive horizontale Barriere bei 25.000 Punkten. Erst wenn der Index sich auch durch diese Widerstände "durchfräsen" kann, wären starke mittelfristige Kaufsignale aktiviert. In diesem Fall liegen die Ziele um 25.500 und darüber 25.800 Punkte.

Auf der Unterseite dienen weiterhin der EMA50 bei aktuell knapp 24.320 Punkten und die Horizontale bei 24.245 Punkten als Supports. Erst wenn diese Marken gerissen werden, dürfte der Index in den 24.000-Punkte-Bereich zurücksetzen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.09.2018 - 30.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 30.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

