Zürich (ots) - Der angolanisch-schweizerische Investor und

ehemalige Staatsfonds-Verwalter, Jean-Claude Bastos, sitzt seit dem

24. September in Angola in Untersuchungshaft. Nun sind Bastos'

Anwälte mit einer Beschwerde gegen seine Inhaftierung vor dem

obersten Gerichtshof Angolas abgeblitzt, wie die «Handelszeitung» in

ihrer neusten Ausgabe schreibt.



Die Richter der ersten Strafkammer kommen in ihrem Urteil zum

Schluss, dass eine Freilassung von Bastos «die Untersuchung

beeinträchtigen oder stören» könnte, denn es bestehe weiterhin

Fluchtgefahr. Bastos sei Doppelbürger, habe viele Verwandte im

Ausland und aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation

Einflussmöglichkeiten im Land. Dabei haben die Richter in ihrer

Beurteilung auch Bastos' enge Beziehung zu José Filomeno dos Santos

miteinfliessen lassen. Gegen den Sohn des Ex-Präsidenten wird

ebenfalls ermittelt.



Die angolanische Staatsanwaltschaft legt Jean-Claude Bastos

diverse Delikte zur Last, darunter Geldwäscherei, Korruption, Bildung

einer kriminellen Vereinigung und Veruntreuung. Die mutmassliche

Deliktsumme beträgt rund eine halbe Milliarde Dollar. Erst kürzlich

haben mehrere Schweizer Gerichte die Arrestierung von Bankkonten

seiner Zuger Firmengruppe Quantum Global in laufenden

Steuerstrafverfahren aufgehoben.



