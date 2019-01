Zürich (ots) - Der Zürcher Handels- und Dienstleistungskonzern

DKSH steht vor einer grösseren Rochade im Verwaltungsrat. Neben

Präsident Jörg Wolle, der seinen Rückzug im Herbst ankündigte, sollen

sich drei weitere Verwaltungsräte nicht mehr zur Wiederwahl an der

Generalversammlung im März stellen, wie die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe schreibt. Genannt werden Theo Siegert, Vorsitzender

des Strategieausschusses, David Kamenetzky, Chefstratege des

Biergiganten Anheuser-Busch InBev, sowie Robert Peugeot, der im

Vergütungs- und Nominationsausschuss des Handelskonzerns sitzt. DKSH

will sich zu möglichen Abgängen nicht äussern.



Das Ausscheiden von Robert Peugeot aus dem Verwaltungsrat könnte,

so vermuten Insider, über kurz oder lang auch den finanziellen

Ausstieg der Franzosen aus DKSH bedeuten. Peugeot präsidiert die

französische Investmentholding FFP, die mit 5,9 Prozent die

zweitgrösste Aktionärin des Handelskonzerns ist. Deren Aktienpaket

ist gegenwärtig rund 285 Millionen Franken wert.



