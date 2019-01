Zürich (ots) - Der Schweizer Online-Möbelhändler Beliani plant,

sein Sortiment von 3000 Möbelstücken künftig nicht nur zu verkaufen,

sondern auch zu vermieten. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe.



«Das Möbel-Abo ist wie eine Wohnungsmiete. Man mietet einfach all

das, was in der Wohnung steht», sagt Beliani-Chef Stephan Widmer. Die

Mietdauer solle dabei analog einem Smartphone-Abo 12 oder 24 Monate

betragen: «Wir wollen das Möbel-Abo damit an ein Prinzip anlehnen,

das die Konsumenten schon kennen.» Als Zielgruppe sieht man bei

Beliani «Expats, Studenten, die von zu Hause ausziehen oder junge

Paare, die in absehbarer Zeit Kinder planen und sich vorher nicht

fest einrichten wollen.» Die Einführung ist im ersten Halbjahr 2019

geplant.



Mit dem Plan zur Möbel-Miete steht Beliani nicht alleine. Auch das

schwedische Einrichtungshaus Ikea plant eine Lancierung. Aktuell

gleise man in der Schweiz, Belgien, Indien, Polen, Schweden und

Grossbritannien Versuche zur Möbelvermietung auf, bestätigt

Ikea-Sprecher Manuel Rotzinger: «Diese Möbelvermietungs-Pilotprojekte

starten fortlaufend seit Anfang Jahr, in der Schweiz voraussichtlich

noch im ersten Quartal 2019.



