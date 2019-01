von Martin Reim, Euro am SonntagIch hatte vor Silvester in einem österreichischen Skigebiet eine Einwochenkarte gekauft. Nach drei Tagen hatte ich mir das Knie schwer verdreht und musste abreisen. Der Betreiber wollte mir kein Geld zurückzahlen, was mich sehr geärgert hat. Ist das rechtens? €uro am Sonntag: "Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...