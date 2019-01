Zürich (ots) - Der neue SIX-Chef Jos Dijsselhof zweifelt an einer

Einigung mit der EU, die Schweizer Börse als gleichwertig

anzuerkennen. Diese Börsenäquivalenz ist Teil des Rahmenabkommens mit

der Europäischen Union. Im Dezember hat sie die Frist für die

Äquivalenz für die Schweizer Börse nochmals um ein halbes Jahr

verlängert. Trotzdem: «Ich glaube nicht, dass es da in sechs Monaten

einen grossen Fortschritt geben wird», sagt Dijsselhof im Interview

mit der «Handelszeitung». Das mögliche Eintreten des «Plan B»,

welchen der Bundesrat vorgelegt hat, betrachtet Dijsselhof mit

kritischem Blick: «Langfristig schwächt das die Attraktivität des

Schweizer Marktes.» Der SIX-Chef vermutet auch, dass sich ein Teil

des Handels in Bereiche ausserhalb der traditionellen Börsen

verschieben könnte.



Mittelfristig sieht Dijsselhof nur die Möglichkeit der

Zusammenarbeit mit der EU. Es sei unausweichlich, dass es irgendwann

ein Abkommen geben werde, sagt er. Dann werde auch die Äquivalenz

wieder zugesprochen. «In der Zwischenzeit aber wird der Handel auf

einen Handelsplatz beschränkt werden und das kann nicht gut sein.»

Der SIX-Chef sieht die Rolle der Börse nicht in erster Linie im

Handel, sondern vor allem in der Aufnahme von Kapital. Dafür sei auch

trotz neuen Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung eine eigene

Schweizer Börse entscheidend. «Die Schweiz wäre ohne eine Börse

weniger attraktiv für Investitionen oder Firmengründungen», sagt

Dijsselhof. Um den Finanzinfrastruktur-Anbieter in die Zukunft zu

führen, arbeitet die SIX auch an der weltweit ersten, digitalen

Börse. Dabei setzt das Unternehmen auf die Blockchain-Technologie:

«Niemand baut wie wir eine komplett neue Börse mit vollständig

integriertem Handel, Abwicklung und Verwahrung von digitalen

Vermögenswerten auf der Blockchain», sagt Dijsselhof. Eine weitere

Vision des Niederländers ist, dass die SIX Betreiberin aller

Schweizer Bankomaten wird. «Das macht alles effizienter und dient

auch den Kunden», sagt Dijsselhof.



