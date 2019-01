Mainz (ots) -



Rückblick auf die Handball-WM mit der großen Zuschauerbegeisterung und Platz 4 für das deutsche Team sowie Ausblick Richtung EM und Olympia 2020 in Tokio: Am Samstag, 2. Februar 2019, 23.00 Uhr, sind Uwe Gensheimer, Kapitän des Handball-Nationalteams, und Christian Prokop, Trainer der DHB-Auswahl, zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF.



Moderator Sven Voss spricht mit Uwe Gensheimer, dem besten deutschen Torschützen bei der WM, über seine aktuelle Entscheidung, nach drei Jahren bei Paris St. Germain im Sommer zu den Rhein-Neckar-Löwen und in die Handball-Bundesliga zurückzukehren. Bundestrainer Christian Prokop hatte zuletzt vor sechs Wochen im "aktuellen sportstudio" gemeinsam mit Weltmeister-Trainer Heiner Brandt Auskunft über die WM-Aussichten des deutschen Teams gegeben.



Im "aktuellen sportstudio" am kommenden Samstag rückt zunächst der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga in den Blick - mit dem Samstagabendspiel zwischen dem Tabellenzwölften FC Schalke 04 und dem Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Hinzu kommen Berichte von den Nachmittagsspielen, unter anderem von den Auftritten des Tabellenführers Borussia Dortmund bei der offensivstarken Eintracht aus Frankfurt und des Tabellenzweiten Bayern München bei Bayer 04 Leverkusen.



