Die türkische Währung gewinnt am Mittwoch wieder an Fahrt, so dass der USD/TRY mit 5,26 auf den tiefsten Stand seit zwei Tagen rutscht. USD/TRY schwächerer Der USD/TRY rutschte unter seine wichtige 200-Tage-Linie bei 5,2800 und sank in der Spitze auf 5,2600 und damit auf ein neues 2-Tages-Tief. Grund dafür war zum einen die günstige Entwicklung der ...

