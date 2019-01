Der Kupferhersteller Aurubis bekommt vom 1. Juli an einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Roland Harings werde zu dem Stichtag Jürgen Schachler ersetzen, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch mit. Der 55-Jährige hatte zuvor das Unternehmen MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH geleitet. Sein Vertrag in Hamburg läuft zunächst drei Jahre. Die Aktie reagierte nachbörslich kaum auf die Nachricht.

"Mit Harings konnte Aurubis einen äußerst erfolgreichen Manager mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in der Rohstoffindustrie - Aluminium, Kupfer und Messing - gewinnen", sagte Aufsichtsratschef Fritz Vahrenholt. Schachler hatte Mitte Dezember bekanntgegeben, das Unternehmen Ende Juni, kurz vor seinem 65. Geburtstag, zu verlassen./fba/he/DP/fba

ISIN DE0006766504 DE0008467416

AXC0282 2019-01-30/18:32