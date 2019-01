Zürich - Die Schweizer Börse hat im Anschluss an die deutlichen Kursgewinnen des Vortages die Aufwärtsbewegung am Mittwoch in kleinen Schritten fortgesetzt. Der Leitindex SMI fand nach schwachem Beginn bis am Nachmittag zurück in die Spur und rückte bis auf 35 Zähler an die 9'000-Punkte-Schwelle heran. Ein Grund für den Umschwung waren die Titel des Schwergewichts Novartis, deren Kursverluste am Tag der Zahlenvorlage bis Handelsende deutlich schrumpften. Lonza gelang dies nicht. Beim Pharmazulieferer und Feinchemikalienhersteller belastete die Tatsache, dass es bereits im März zu einem Wechsel an der Konzernspitze kommt.

An den Finanzmärkten beschäftigten sich die Anleger mit einer Reihe von Themen. Da wuchs die Sorge, dass die handelspolitischen Beziehungen zwischen den USA und China unter dem Streit um den chinesischen Telekomausrüster Huawei leiden könnten. Immerhin hätten die USA und China trotz angespannter Lage die Handelsgespräche wieder aufgenommen, meinte ein Händler. Und betreffend Brexit steuert Grossbritannien immer bedrohlicher auf einen ungeordneten EU-Austritt zu. Trotz vieler offenen Franken blieb die Stimmung auf dem Parkett einigermassen ruhig. Schliesslich warteten die Börsianer auf den am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

