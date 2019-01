Dass sich die Bundesregierung so klar gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ausgesprochen hat, dürfte den hiesigen Herstellern zupass kommen. Allen voran sind Daimler und BMW ja vor allem für PS-starke und schnelle Autos bekannt. Doch auch VW muss sich in dieser Disziplin nicht verstecken: Der jüngst erschienene Golf GTI TCR etwa erreicht mit 290 PS unter der Haube 250 Stundenkilometer. Doch so richtig wollen die deutschen Autowerte trotz politischem Rückenwind nicht zünden.

